Zwembad de Octopus krijgt 435.000 euro om sluiting te voorkomen; ook prijs entreekaartje omhoog

Ook dit jaar rode cijfers voor zwembad de Octopus: ‘Doen er alles aan bezoekcij­fers omhoog te krijgen’

Zwembad de Octopus gaat boekjaar 2022 met een tekort van zo’n 50.000 euro afsluiten. Het bad in Leusden kampt zowel met forse stijgingen in energie- en loonkosten, als met een terugloop in het aantal bezoekers. ,,Er is een scenario dat we roosters en openingstijden aanpassen.”

11 november