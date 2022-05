Zwembad Hoogland zit zonder water na geknapte waterleiding, ‘maar in het zwembad zit nog wel water’

Grofvuil of tuinafval wegbrengen? Dat kan zaterdag even niet bij de milieu­straat

De milieustraat in Amersfoort is komende zaterdag de hele dag gesloten. Wie verwoed in zijn tuin aan de slag gaat of de zolder een flinke opruimbeurt geeft, moet dus even geduld hebben met het wegbrengen van de troep.

9 mei