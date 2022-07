Zwembad Octopus in zware geldnood: kaartjes worden duurder, bad smeekt gemeente om meer geld

Verdachte David L. bekent moord op Mike Duif aan informant: ‘Het korstje wordt van de wond getrokken’

De 54-jarige David L. heeft recent aan een politie-informant de moord op Amersfoorter Mike Duif in 1996 bekend. Daarnaast is in de woning van het slachtoffer een sigarettenpeuk met L.’s dna aangetroffen. Dit bleek maandag tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Utrecht, die besloot hem langer vast te houden.

