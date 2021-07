Zwerfafval in de berm: Nijkerk gaat eerst opruimen en dan maaien

Politieman Dennis nog steeds blij met opvallende carrières­witch: ‘Op school ben je ook met mensen bezig’

11 juli Oud-politieagent Dennis Peek is directeur geworden van basisschool ’t Blokhuus in Hoevelaken. Vijftien jaar was hij agent en nu zit hij ook vijftien jaar in het onderwijs. Hij is nog steeds blij met de overstap: ,,Als agent ben je met mensen bezig en als directeur ook.”