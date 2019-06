37-jarige Parker stopt met basketballen

Honkballe­gen­de ‘Big Papi’ Ortiz gewond bij schietpar­tij

17:19 Voormalig honkbalfenomeen David Ortiz is geraakt door een kogel bij een schietpartij in een bar in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. De 43-jarige Ortiz, die veertien seizoenen een gewaardeerd slagman was bij de Boston Red Sox, kreeg de kogel in zijn rug. Hij is inmiddels geopereerd en herstelt in het ziekenhuis.