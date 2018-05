89-voudig international Sanne van Olphen stopt bij Oranje

Door Lisette van der Geest



,,Jarenlang ben ik dagelijks naar de sportschool geweest om extra oefeningen te doen voor mijn knieën, maar sinds de laatste maanden heb ik ook pijn in het dagelijks leven.”



Van Olphen maakte deel uit van het team dat vierde werd bij de Olympische Spelen in Rio en won zilver op het EK in 2016 en het WK van 2014. Bij het WK in december in Duitsland ontbrak Van Olphen, ook door een blessure.