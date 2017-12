Abbingh kan niet genieten van vijfhonderdste interlandgoal

Lois Abbingh maakte in de in de WK-wedstrijd tegen Zuid-Korea haar vijfhonderdste interlanddoelpunt, maar kon daar niet van genieten. ,,Ik had liever zelf wat minder gespeeld, maar wel gewonnen", vertelde ze na de 24-22 nederlaag.