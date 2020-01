Abbingh wordt in Denemarken ploeggenoot van Wester en De Groot

Daniel Yule prolon­geert titel in Madonna di Campiglio

8 januari Daniel Yule heeft de wereldbekerwedstrijd op de slalom in Madonna di Campligio gewonnen. De Zwitser legde de basis voor zijn zege op de Italiaanse piste in de eerste run, waarin hij de snelste was. De tweede plaats was voor de Noor Henrik Kristoffersen, die op zijn beurt de Fransman Clément Noël voorbleef. Vorig jaar had Yule ook al gewonnen in Madonna di Campiglio.