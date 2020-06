Abdelaziz over toptransfer: ‘Hier kan ik strijden om het kampioenschap’

Door Lisette van der Geest



Wie Nimir Abdelaziz zes jaar geleden had verteld dat hij een toptransfer zou maken, als diagonaal, naar een van ‘de grote vier’, zoals ze de vier beste volleybalclubs van Italië noemen, zou misschien wel hard zijn uitgelachen. Vandaag werd bekend dat de aanvoerder van het nationale team, met afstand Nederlands beste volleyballer, de komende drie jaar voor Trentino Volley uitkomt.



Zes jaar geleden was Abdelaziz (28), zoon van een Nederlandse moeder en Tsjadische vader, nog spelverdeler. Tot hij besloot tot een ongewone switch, ‘met het idee: ik zou het kunnen’. ,,Maar”, zegt hij telefonisch uit Trento, ,,nooit verwacht dat ik in een paar jaar een topcontract zou tekenen bij een van de beste clubs ter wereld. Dat ik als diagonaal de afgelopen jaren elk jaar bij de top van de klassementen van de aanvallers stond, blijft een bijzonder verhaal. Daar verbaas ik me af en toe ook nog over. De laatste drie topjaren bij Milaan waren al een verrassing.”