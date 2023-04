Abdi & Abdi, een tweekoppig uithangbord: ‘Ik zoek nog steeds naar een superrecept voor de marathon’

Turners plaatsen zich op EK in Antalya voor WK en blijven in de race voor ‘Parijs’

De Nederlandse turners hebben zich op de EK in Turkije als team geplaatst voor de WK, later dit jaar in Antwerpen. Daarmee blijft de mannenploeg ook op koers voor een startbewijs voor de Olympische Spelen van volgend jaar, want die tickets worden bij dat WK verdeeld.