Abdi Nageeye en Bashir Abdi kunnen verhaal van Tokio vervolg geven in marathon van Rotterdam

Abdi Nageeye en Bashir Abdi doen in april mee aan de NN Marathon Rotterdam. De twee atleten die tijdens de Olympische Spelen in Tokio zoveel harten stalen toen ze samen naar het zilver en het brons op de marathon liepen, kunnen op de Coolsingel een mooie nieuwe herinneringen toevoegen aan hun toch al indrukwekkende verhaal.

Het was één van de mooiste momenten van de Olympische Spelen in Tokio. Nederlander Abdi Nageeye die, op weg naar de zilveren medaille op de marathon, zijn goede vriend Bashir Abdi aanmoedigde en in zijn kielzog meenam naar de derde plek. De bronzen Belg en de zilveren Nederlander samen op een glorieuze manier tijdens de laatste meters van een marathon, dat beeld zou komende lente zomaar herhaald kunnen worden. Ze doen op 10 april namelijk allebei mee aan de NN Marathon Rotterdam.

En dat tot grote vreugde van directeur Remco Barbier en Marc Corstjens, die verantwoordelijk is voor de topatleten binnen het deelnemersveld. ,,Die beelden uit Sapporro, tijdens de Olympische Spelen, die hebben indruk gemaakt”, schetst Corstjens. ,,Dat weet iedereen over twintig jaar nog.” Maar daarnaast was er nog een moment wat Corstjens is bijgebleven. Abdi won in oktober namelijk de afgelopen editie van de marathon van Rotterdam en deed vervolgens een prikkelende uitspraak. Nageeye kon volgens hem zeggen wat hij wilde over zijn zilveren medaille op de Spelen, maar hij had nog nooit in Rotterdam gewonnen.

,,Door die markante, mooie uitspraak is het bij mij meteen gaan spelen”, legt Corstjens uit. ,,Die twee samen aan de start in Rotterdam, dat past bij hun verhaal. Hun menselijke achtergrond (ze zijn allebei op jonge leeftijd Somalië ontvlucht) is een verhaal dat parallel loop bij beide atleten. Hun sportieve verhaal ook. Ze geloven allebei in hun eigen kansen, denken dat er nog meer uit te halen valt en laten dat ook daadwerkelijk zien. En dan pakken ze ook nog eens samen een medaille op de Olympische Spelen, het is prachtig. En ik ben heel blij dat het gelukt is om ze samen naar Rotterdam te halen.”

Dat beide atleten mooie herinneringen hebben aan Rotterdam, heeft daar ook bij geholpen. Niet voor niets sprak Abdi niet alleen zijn prikkelende woorden richting Nageeye. ,,Als wij op dit snelle parcours samen kunnen lopen, kan het nog sneller gaan,’’ zei hij na zijn overwinning in oktober. ,,Dit is voor mij dé marathon en dat geldt ook voor mijn vriend Nageeye.’’

Nederlands record

Nageeye liep zijn eerste marathon ooit in Rotterdam. In 2015 werd hij Nederlands kampioen in 2.12.33. Twee jaar later liep hij er met een tijd van 2.09.36 als eerste Nederlandse atleet ooit onder de 2.10.00. En in 2019 scherpte hij in Rotterdam zijn eigen Nederlandse record aan tot 2.06.17 en werd hij vierde.

Op 10 april kunnen Abdi en Nageeye een mooie nieuwe herinnering toevoegen aan hun verhaal en dat van de NN Marathon Rotterdam. Misschien komen ze op de Coolsingel wel weer samen over de streep. ,,Dat is moeilijk te voorspellen”, zegt Corstjens. ,,Hun persoonlijke records liggen nu nog vrij ver uit elkaar, in het voordeel van Abdi. Maar Nageeye kan nog bijzonder veel harder gaan. Dat is ook waarom hij ervoor heeft gekozen om naar Rotterdam te komen. Het snelle parkoers, de goede verzorging van de toppers door het atletenteam en de tempomakers.”

Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor weer een glorieus sportmoment. Dit keer niet met Olympische medailles als inzet, maar misschien wel de zege in de marathon van Rotterdam.

