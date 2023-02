Abdi Nageeye finisht als zevende bij ‘trainingsloop’ in Barcelona

Abdi Nageeye is zevende geworden in de halve marathon van Barcelona. De 33-jarige Nederlandse atleet finishte in 1.01.10, ruim 2 minuten na de Keniaanse winnaar Charles Kipkurui Langat die met 58.53 een parcoursrecord liep. Björn Koreman kwam als negentiende over de finish in 1.03.44. Bij de vrouwen werd Jacelyn Gruppen achtste in 1.11.01.

Nageeye was aanvankelijk van plan om in Barcelona een aanval te doen op zijn Nederlands record op de halve marathon (1.00.24) en onder het uur te finishen. Na zijn derde plaats afgelopen najaar in de marathon van New York besloot de geboren Somaliër echter wat meer tijd te besteden aan zijn gezin.

,,Ik moest even vader zijn”, zei Nageeye daar donderdag in Rotterdam nog over. Hij beschouwde de halve marathon van Barcelona daarom als een trainingsloop en mikte op een tijd in de 61 minuten. Dat lukte Nageeye zondagochtend in de Catalaanse stad.

Rotterdam

De winnaar van olympisch zilver op de marathon gaat zich nu op hoogte in Ethiopië verder voorbereiden op de marathon van Rotterdam, op 16 april. Vorig jaar won Nageeye in een Nederlands record van 2.04.56 de klassieker over 42,195 kilometer door Rotterdam.

Bij de vrouwen zegevierde Irine Kimais uit Kenia. Met 1.04.37 dook ze ruim een halve minuut onder het parkoersrecord. Kimais bleef haar landgenote Joyciline Jepkosgei bijna 10 seconden voor.

Sevilla

In Sevilla scherpte Richard Douma zijn persoonlijk record op de marathon aan tot 2.11.21. Hij eindigde daarmee op de 36ste plaats. Het podium bij de mannen bestond volledig uit Ethiopiërs. Gadisa Birhanu Shumie won in 2.04.59, bij de vrouwen was de Keniaanse Jackline Chelal de sterkste in 2.20.29. Jill Holterman stapte na ruim 16 kilometer uit vanwege achillespeesproblemen.

Douma, Nederlands recordhouder op 5 en 10 kilometer, voldeed niet aan de limiet voor de WK in Boedapest van komende zomer. Die limiettijd is gesteld op 2.09.40, veel sneller dan de 2.11.30 die gold voor de vorige WK. De internationale eisen zijn als gevolg van de nieuwste lichting hardloopschoenen flink aangescherpt. Vooralsnog is Nageeye de enige Nederlander die zich heeft geplaatst voor de WK.

Beluister hier De Pacer van 15 februari:

