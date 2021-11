Abdi Nageeye moet genoegen nemen met vijfde plek in New York

Abdi Nageeye is met een tijd van 2.11.39 als vijfde geëindigd in de New York Marathon. De vijftigste editie van de wereldberoemde marathon werd gewonnen door de Keniaan Albert Korir (2.08.22).

Nageeye ging voor de winst in de New York Marathon, maar toen hij in Central Park zijn laatste honderd meter tot de finish liep, zag hij drie dolblije mannen al in tegengestelde richting joggen met de Keniaanse, Marokkaanse en Italiaanse vlag boven het hoofd om de podiumplaatsen te vieren. De 32-jarige Nederlander eindigde op ruime achterstand van winnaar Korir als vijfde, net als Gerard Nijboer in 1985.

Drie maanden na zijn zilveren medaille in Sapporo op de Spelen durfde Nageeye vooraf zijn ambities om voor de zege te gaan uit te spreken. Hij startte met oorwarmers, zonnebril en armwarmers in het frisse New York en verschool zich slim in de groep der favorieten. Hij reageerde niet op een versnelling van Mohamed El Aaraby en Eyob Faniel.

Maar vervolgens ging het hem ook te hard toen dat gat werd dichtgelopen door onder andere de latere winnaar Korir. De Keniaan finishte in 2.08.22. Nageeye kwam over de streep in 2.11.39, een ruime minuut voor Kenenisa Bekele. De vijfde plaats is een evenaring van de beste prestatie van een Nederlander in de wereldberoemde marathon, maar niet waar Nageeye in de vijftigste editie van de wereldberoemde race van droomde.

