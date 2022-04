Abdi Nageeye zet Rotterdam in vuur en vlam met zege én Nederlands record: ‘Dit is een droom’

Abdi Nageeye heeft de 41ste editie van de marathon van Rotterdam gewonnen. In de klassieker over 42,195 kilometer door de Maasstad deed hij dat in een nieuw Nederlands record. Nageeye is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam.

Nageeye, vorig jaar goed voor olympisch zilver in Peking, kwam na 42,195 kilometer als eerste over de finish op de Coolsingel in 2.04.56. Hij dook daarmee ruim onder de 2.06.17 die hij drie jaar geleden in Rotterdam liep.

Nageeye sprintte de laatste honderden meters zij aan zij met de Ethiopiër Leul Gebresilase. De Nederlander was net iets rapper. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam. De Brit John Graham was 41 jaar geleden, in 1981, de eerste winnaar van de populaire hardloopwedstrijd door de Maasstad.



Nageeye’s Belgische vriend Bashir Abdi, die vorig najaar de wedstrijd in Rotterdam won in een Europees record van 2.03.36, moest bij het ingaan van de laatste kilometer een gaatje laten. Abdi arriveerde als vierde in 2.05.23, kort achter de Keniaan Reuben Kipyego (2.05.12).

Met hun sprint naar zilver en brons op de Olympische Spelen veroverden Abdi Nageeye en Bashir Abdi afgelopen zomer de olympische wereld. Vandaag deden ze dat op de Coolsingel. Lees hier het interview met het duo van gisteren terug.

Nageeye was in extase voor de camera van de NOS: ,,Dit is een droom die vroeger zo ver weg leek. Eigenlijk al sinds 2010, toen ik mezelf de vraag stelde of ik mijn studie zou voortzetten of alles op de atletiek zou gaan zetten.”

Nageeye eindigde in 2019 als vierde in Rotterdam in een Nederlands record van 2.06.17. ,,Ooit droomde ik dat ik met de Kenianen en Ethiopiërs mee kon op de marathon. In 2019 lukte dat me hier al lang. Ik dacht daarna: volhouden, blijven trainen, blijven geloven. Ik heb zoveel teleurstellingen beleefd en zoveel blessures gehad, maar ben er toch in blijven geloven. Eind vorig jaar dacht ik dat ik kon winnen in New York, maar toen maakte ik een dikke fout. Nu heb ik Rotterdam gewonnen. Ik besef het nog niet. Ik ben heel trots en blij.”

Björn Koreman eindigde als negende in 2.10.32. De Brabantse atleet verbeterde daarmee zijn persoonlijk record, maar kwam een halve minuut tekort voor de limiet voor de WK atletiek deze zomer in Eugene (2.10.00). Hij voldeed wel ruim aan de limiet voor de EK in München (2.12.30). Richard Douma liep ondanks een inzinking in de slotfase een tijd van 2.12.21 bij zijn debuut. De voormalig middenafstandloper plaatste zich daarmee evenals Koreman voor de EK in München.

De weersomstandigheden waren nagenoeg ideaal voor de marathon. Met de temperatuur niet te hoog en de wind niet te hard was een snelle wedstrijd mogelijk. De ‘hazen’ trokken dan ook vanaf de start het tempo goed door op het schema van het parcoursrecord. Halverwege lagen de toplopers daar wel iets boven en in het tweede deel van de marathon zou die scherpe tijd onbereikbaar blijven.

‘Abdi en Abdi’ verscholen zich in de eerste groep achter de ruggen van de gangmakers. Na 30 kilometer kwam er tekening in de race. Zes man bleven over vooraan, met de geboren Somaliërs er nog bij. Kipyego en Gebresilase versnelden na 33 kilometer, beide Abdi’s haakten aan. De Belgische winnaar van olympisch brons nam daarbij Nageeye op sleeptouw. Op de Spelen afgelopen zomer was het andersom; toen zweepte Nageeye in de slotkilometer zijn vriend op ook voor het podium te gaan. De Nederlander stuntte in Sapporo met de zilveren medaille.

Met z’n vieren begonnen ze aan de zware laatste kilometers na het rondje om de Kralingse Plas. Abdi was de eerste die een gaatje moest laten. Nageeye wachtte niet op hem, bleef in het spoor van de twee Afrikanen en zette door in de laatste kilometer. Hij spurtte naar de meet en wist Gebresilase te verslaan.

Nienke Brinkman

Nienke Brinkman verbeterde in Rotterdam het negentien jaar oude Nederlands record. De 28-jarige atlete zette aan de finish op de Coolsingel de klok stil op 2.22.51. Ze liep daarmee de 2.23.43 van Lornah Kiplagat uit de boeken. Kiplagat liep die tijd in 2003, in de marathon van New York. Brinkman eindigde in de wedstrijd als tweede. Ze moest alleen de Ethiopische Haven Hailu voor zich dulden, die won in 2.21.59 officieus.

Brinkman doet pas sinds de uitbraak van de coronapandemie serieus aan hardlopen. Daarvoor was ze een fanatiek hockeyster. In Zwitserland, waar de geboren Leiderdorpse woont en geofysica studeert, heeft ze zich in betrekkelijk korte tijd tot een Nederlandse toploopster ontwikkeld.

Ze liep vorig jaar bij haar debuut op de marathon 2.26.34, toen de derde tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete. In haar tweede wedstrijd over 42,195 kilometer is ze al de snelste Nederlandse aller tijden.

