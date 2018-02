Achtste nationale titel voor Schippers op 60 meter

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter wil begin maart bij de WK in Birmingham een gooi doen naar de wereldtitel op de 60 meter. Twee jaar geleden in het Amerikaanse Portland veroverde ze het zilver op de kortste sprintafstand.



Schippers won haar zeven voorgaande titels achter elkaar van 2010 tot en 2016. Vorig jaar sloeg ze het indoorseizoen over om zich volledig te richten op de WK outdoor in Londen. Daar won ze brons op de 100 meter en voor de tweede keer op een rij goud op de 200 meter.



Ze bleef in de finale bijna een tiende verwijderd van haar persoonlijk record van 7,00, gelopen in 2016. Met die tijd is ze samen met Nelli Cooman houdster van het Nederlands record. Toch is de 7,09 een mondiale toptijd, want deze winter waren pas vier vrouwen sneller. Murielle Ahouré en Marie Josée Ta-Lou, beiden uit Ivoorkust, noteerden de beste tijd: 7,07.