AD-verslaggever Pim Bijl slaagt in Rotterdam in bizarre missie: 2.28,12

Ethiopi­sche Gidey verpulvert wereldre­cord halve marathon

12:24 De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon verpulverd. Ze kwam na 21,1 kilometer uit op een tijd van 1 uur, 2 minuten en 52 seconden en haalde meer dan een minuut af van het oude record van 1.04.02, dat de Keniaanse Ruth Chepngetich in april van dit jaar in Istanbul liep.