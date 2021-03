Afgrijselijke crash van Noorse schansspringer

Handbal­lers verslaan Polen door doelpunt in slotsecon­de

14 maart De Nederlandse handballers hebben in hun vierde EK-kwalificatieduel gewonnen van Polen. Met zijn tiende treffer besliste Kay Smits het duel in Wroclaw in de slotseconde: 26-27. Oranje heeft nu twee duels gewonnen, eenmaal gelijkgespeeld en eenmaal verloren.