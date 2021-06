Afscheid in stijl: Martina grijpt tijdens laatste 200 meter goud op NK

Frijns raakt leiding in Formule E kwijt

21 juni Robin Frijns is de leiding kwijtgeraakt in de Formule E, het wereldkampioenschap in de elektrische raceauto’s. De Limburgse coureur werkte zich in de tweede race op het circuit van Puebla in Mexico weliswaar op van de 21e naar de 11e plaats, maar die klassering leverde hem geen punten op.