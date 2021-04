Afscheidsroute Bibian Mentel start in Loosdrecht

Een speciale afscheidsroute is uitgezet, waarlangs een erehaag zal worden gevormd. Die route begint in Loosdrecht en loopt via Hilversum naar het crematorium in Laren, waar Mentel door militairen naar binnen zal worden gedragen. De tocht begint om 09.00 uur. De verwachte aankomst bij Crematorium Laren is om 10.00 uur.