AkzoNobel: Tienpont mocht blijven, wilde niet

Middenmoot voor Luiten in Italië na 'frustrerende' laatste ronde

17:53 Joost Luiten is bij de Open Italiaanse titelstrijd op Golf Club Milano in de middenmoot geëindigd. De Nederlandse golfer kon op de laatste dag geen progressie meer boeken in het klassement. Met een score van 69 slagen kwam hij op een totaal van 273, waarmee hij op de gedeelde 32ste plaats uitkwam. De Brit Tyrrell Hatton schreef het toernooi op zijn naam met 263 slagen (-21).