Al 33 atleten gekwalificeerd voor EK in Berlijn

Ook in Finland haalt Eefje Boons EK-limiet niet op 100 meter horden

5 juni Eefje Boons is er dinsdagavond in het Finse Turku nog niet in geslaagd om de EK-limiet te lopen voor de 100 meter de horden. De Deventer atlete finishte als vijfde tijdens de Paavo Nurmi Games in een tijd van 13,39 seconden.