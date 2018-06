Albies slaat Braves naar de winst

Albies debuteerde vorig jaar in de Major League Baseball en heeft zich al snel ontwikkeld tot blikvanger bij de Braves. De op Curaçao geboren tweedehonkman sloeg tegen Cincinnati Reds voor de zeventiende keer dit seizoen de bal over de hekken. Albies was eerder in de wedstrijd met twee flinke klappen ook al belangrijk geweest voor zijn ploeg. Na de reguliere negen innings was de stand 4-4, in de tweede extra inning besliste Albies de wedstrijd.



Jurickson Profar droeg met een honkslag en binnengelopen punt bij aan de zege van Texas Rangers op San Diego Padres (7-4), Mariekson 'Didi' Gregorius won met New York Yankees van Philadelphia Phillies (4-2).