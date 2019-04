Alex Rins volgt Marc Márquez na zes jaar op in Austin

Alles leek erop dat Márquez net als de voorgaande zes grands prix op het 'Circuit of the Americas' zou gaan domineren. De Spanjaard was de snelste in de kwalificatie en reed in de eerste ronden meteen bij rivaal Rossi weg. Met een ruime voorsprong ging Márquez echter onderuit, met nog twaalf ronden te gaan. Ook zijn poging om weer op te stappen en weg te rijden mislukte.

Rins zat in de slotfase dicht op de huid van Rossi en stak zijn Suzuki naast de Yamaha van de Italiaan. Na een stuurfoutje van Rossi hield de Spanjaard in de slotronden zijn voorsprong vast voor zijn eerste MotoGP-zege.

Rins was van de vijfde plek gestart en bleek in de slotfase een snellere motor te hebben dan de Yamaha van Rossi. Voor de Spanjaard is het zijn derde zege op het circuit in Austin. Hij won er in 2013 in de Moto3 en in 2016 in de Moto2. In zijn derde seizoen in de MotoGP is er nu ook de zege op het hoogste niveau. ,,Ik heb er geen woorden voor", zei Rins. ,,Ik versla hier Valentino, mijn idool toen ik klein was."