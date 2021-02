Alle remmen los: dronken Tom Brady gooit Super Bowl-trofee van boord

videoHoe vier je op gepaste wijze een zevende Super Bowl? Met een luisterrijk feest op het water, zo blijkt. Tom Brady (43), de beste quarterback aller tijden, en z’n ploegmaats van Tampa Bay Buccaneers hielden in hun thuishaven een bootparade om de titel te vieren met de fans. Brady kon na afloop amper nog op z’n benen staan.

Delen per e-mail

Afgelopen zondag won Brady met de Tampa Bay Buccaneers zijn zevende Super Bowl uit z’n indrukwekkende carrière. Niemand was ooit ouder. Niemand deed ooit beter. Na afloop werd hij voor de vijfde keer al verkozen tot waardevolste speler van de American footballfinale. Een legende.

Tijdens het seizoen zweert Brady bij een gezonde levensstijl gebaseerd op een zorgvuldig dieet. Geen zuivel, weinig tot geen fruit, geen suikers, geen koffie. Maar na zijn machtsvertoon van afgelopen zondag was een feestje wel op zijn plaats. De overwinningsparade werd gehouden op het water van Tampa Bay in Florida. De spelers en staf hadden zich verspreid over verschillende bootjes, duizenden fans en genodigden keken toe.

Volledig scherm © AFP

“LitTle avoCado tequila”

Brady ging voor één keer volledig mee met de tequila-shotjes en liet zich helemaal gaan. Op verschillende beelden is te zien hoe hij de Super Bowl-trofee (Lombardi Trophy) van de ene boot naar de andere werpt. Tot groot vermaak van de aanwezige meute. Ploegmaat Rob Gronkowski was gelukkig scherp genoeg om te vangen. ,,Dat was ongetwijfeld de belangrijkste catch van het hele seizoen”, klonk het bij een Amerikaanse commentator die het hele spektakel live aan elkaar praatte.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daarna doken filmpjes op van Brady die moest worden ondersteund toen hij het feest verliet. Collega Ryan Griffin leidde hem weg. Op de beelden kwamen tamelijk wat negatieve reacties - vooral het niet dragen van een mondmasker werd veelvuldig aangehaald. Brady reageerde met de nodige spelfouten: “Noting to see her...just litTle avoCado tequila”. (Niets te zien hier, alleen wat avocado-tequila, red.).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook NBA-ster LeBron James, die in oktober met de LA Lakers zijn vierde titel won, reageerde. ,,Oh man. Ik wou dat wij op deze manier onze parade vierden. Ik zou net als jij in een prachtige rechte lijn hebben gelopen”, klonk het sarcastisch.

En Brady? Hem kennende houdt hij zich vanaf vandaag weer strikt aan zijn dieet en kruipt hij vanavond traditiegetrouw om 20.30 uur in bed. Dromend van een achtste Super Bowl. ,,We komen terug om hem opnieuw te winnen. Dan weten jullie dat vast”, zei hij zondag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP