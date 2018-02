Alleen klein wonder kan TeamNL uit top-5 stoten

Queen of the Games

Met haar historische gouden plak op de parallel slalom kroonde Ester Ledecka zich tot koningin van de Spelen in Pyeongchang. Na haar verrassende succes op de ski's op de super-G haalde ze als eerste in de olympische geschiedenis ook de titel op het snowboard. De 22-jarige Tsjechische moest nog wel even wennen aan haar nieuwe status, maar de titel 'Queen of the Games' klonk haar goed in de oren.



,,Ik voel mezelf niet zo, maar het klinkt wel lekker'', lachte Ledecka. Ze had veel losgemaakt met haar ontwapenende reactie na haar onverwachte goud op de super-G. Ze kon niet geloven dat ze de titel had veroverd. De cameraman op de piste moest haar ervan overtuigen dat ze toch echt de beste was geweest. Na alle aandacht was het wel lastig om te schakelen naar het snowboarden.



,,Het was wel even moeilijk om mezelf weer te veranderen in een snowboarder. Gister had ik zeker nog niet het goede gevoel, maar vandaag vond ik de snowboarder in mezelf weer. Ik houd van racen. Dit is het leukste van deze baan. Ik was weer terug in mijn bubbel en kon mij weer focussen. Dat heeft geholpen.''



Ledecka is vijfde sporter die bij de Spelen goud wint op twee verschillende disciplines. Na haar unieke prestatie wil Ledecka meer. ,,Ik denk dat ik nog meer kan bereiken. Ik maak nog steeds fouten op de ski's en op mijn snowboard. Ik kan mezelf nog genoeg verbeteren'', aldus de Tsjechische.