Alleen safetycar bereikt finish in bizarre Formule 4-race

Noord-Koreanen veroveren ticket voor Spelen in Zuid-Korea

13:45 Het Noord-Koreaanse paar Ryom Tae-Ok en Kim Ju-sik heeft zich bij de wedstrijden om de Nebelhorn Trophy in het Duitse Oberstdorf geplaatst voor de Olympische Winterspelen in buurland Zuid-Korea. Ze zijn de eerste sporters uit het geïsoleerde land dat een startbewijs voor Pyeonchang 2018 hebben bemachtigd, maar het is zeer de vraag of ze volgend jaar februari ook de grens mogen oversteken.