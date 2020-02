Alles wat je moet weten over de Super Bowl 2020

De finalisten

De Super Bowl is het jaarlijkse toetje van het NFL-seizoen en wordt gespeeld tussen de twee beste ploegen van de American Football-competitie (NFL). De Kansas City Chiefs spelen voor het eerst sinds 1970 om de belangrijkste prijs van het jaar. De San Francisco 49ers stonden al zes keer eerder in de finale en wonnen de Super Bowl vijf keer. Desondanks bombarderen de wedkantoren de Chiefs tot favoriet. Afgelopen jaar ging de finale tussen de New England Patriots en LA Rams. De Patriots gingen met de zege naar huis door met 3-13 te winnen.

Miami

De finale wordt dit jaar gespeeld in Miami, in het Hard Rock Stadium om precies te zijn. Dat stadion biedt plaats aan 65.326 toeschouwers. Zoals ieder jaar zal iedere stoel gevuld zijn als de wedstrijd om 00.30 uur Nederlandse tijd van start gaat. De Amerikanen zijn dol op American Football. Kaartjes kosten tussen de 700 en 2700 euro.

Volledig scherm Hard Rock Stadium. © AP

De weg naar de finale

Kansas City bereikte de finale door een 35-24 zege op de Tennessee Titans. Daarmee kroonden ze zich tot kampioen van de American Football Conference (AFC). In de andere competitie, de National Football Conference (NFC), waren de San Francisco 49ers de beste na een overwinning op Green Bay Packers (37-20). De AFC en NFC samen vormen de NFL.

Flinke bonus

Winnen is natuurlijk altijd leuk, maar zeker met de bonussen die Super Bowl-winnaars krijgen. ESPN berekende dat iedere speler van het winnende team 124.000 dollar ontvangt. Daarnaast krijgen alle winnaars traditiegetrouw een Super Bowl-ring met goud en diamanten. Vorig jaar ontvingen de Patriots ringen ter waarde van 36.500 dollar. Die is niet alleen voor de spelers op het veld, maar voor alle werknemers van de club.

Volledig scherm De Super Bowl-ring van 2019. © USA TODAY Sports

De naam

De trofee die de winnaar ontvangt is de Vince Lombardi Trophy. Die is vernoemd naar de legendarische NFL-coach Vince Lombardi, die in totaal vijfmaal kampioen werd. Lombardi won de eerste en tweede editie van de Super Bowl, die in 1966 in het leven werd geroepen. ,,Winnen is een gewoonte’’, was een van zijn vele legendarische uitspraken.

Halftime show

Ook in de pauze van de wedstrijd wordt altijd uitgepakt. Tijdens de halftime show treden al jaren de allergrootste artiesten op, zoals Lady Gaga en Justin Timberlake. Dit jaar is de show in handen van de zangeressen Jennifer Lopez en Shakira, die een eerbetoon zullen brengen aan Kobe Bryant. Er zal met extra druk naar hen gekeken worden na de bakken kritiek die zanger Maroon 5 vorig jaar kreeg na zijn optreden in de rust. Zijn show werd bestempeld als ‘oersaai'.

Volledig scherm Maroon 5 tijdens de halftime show. © AFP

Unicum

Een mooi verhaal voor het nageslacht van de familie Shanahan: vader Mike (67) en zoon Kyle (40) staan samen aan het roer van de San Francisco 49ers. De Shanahans zorgen hiermee voor een primeur in de Super Bowl: nog nooit coachten vader en zoon samen een finalist van het ultieme duel in het American Football.

Volledig scherm Kyle Shanahan (r) en zijn vader Mike. © AFP

Geen Brady

De allerbeste quarterback van de wereld is er niet bij. Afgelopen jaar won de 42-jarige Tom Brady zijn zesde Super Bowl: niemand won de trofee zo vaak als hij. Het lukte hem echter niet om voor de tiende keer in zijn carrière de finale te bereiken. De winnaar van de afgelopen Super Bowl ging verrassend onderuit tegen de Tennessee Titans.

Volledig scherm Tom Brady. © Getty Images