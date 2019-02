Alles wat je moet weten over Super Bowl 2019

De ultieme gidsDe Amerikaanse stad Atlanta bereidt zich voor op Super Sunday, de dag dat de American Football-competitie wordt afgesloten met de Super Bowl. Dit is wat je moet weten over de 53ste finale tussen New England Patriots en LA Rams.

Atlanta

De Super Bowl is de jaarlijkse afsluiting van de NFL-competitie. De 53ste finale gaat ditmaal tussen de New England Patriots en de LA Rams en wordt (Nederlandse tijd) gespeeld in de nacht van zondag op maandag. Plaats van handeling is het Mercedes Benz Stadium in Atlanta - thuishaven van Frank de Boers Atlanta United FC - waar alle 77.000 plaatsen bezet zijn.

Volledig scherm Het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. © Getty Images

Romeinse cijfers

Volledig scherm © REUTERS Super Bowl LIII (de edities worden traditioneel aangegeven met Romeinse cijfers) lijkt vooral te gaan om één man: quarterback Tom Brady van de Patriots. Inmiddels al 41 jaar ‘oud’, maar de jaren lijken geen grip te hebben op de nummer 12. Brady staat maar liefst voor de negende maal in de Super Bowl. Vijf keer wist hij de finale te winnen, een volgende overwinning levert hem een absoluut record op in de geschiedenis van de NFL. Met de superster onder de spelverdelers, en eigenlijk alle NLF-spelers, behoren de Patriots tot de grote favorieten voor de eindzege. De ploeg stond namelijk als tien keer eerder in de Super Bowl. Ook in 2017 wisten Brady en consorten zich te plaatsen voor de eindstrijd, die een zege opleverde voor de Philadelphia Eagles.

Mr. Perfect

Volledig scherm Tom Brady. © REUTERS Wie denkt dat Brady, de Patriots en de eigenzinnige trainer Bill Belichick in eigen land op handen worden gedragen, die heeft het goed mis. Juist Brady en Belichick, die beiden worden gezien als de architecten en grondleggers van de vele successen, kennen meer tegen- dan voorstanders. In de VS is het zelfs vrij gewoon om een Brady-hater te zijn. Afgunst en jaloezie liggen daar deels aan ten grondslag. Brady is een succesvolle en goodlooking sporter, heeft een jaarinkomen van 44 miljoen dollar en is ook nog eens getrouwd met het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen. Het leverde hem de bijnaam ‘Mr. Perfect’ op.

Geldboetes

Live op tv

Net als de afgelopen jaren is de Super Bowl niet live te zien bij de Nederlandse publieke omroep. De wedstrijd kan wel gevolgd worden bij de betaalzender FOX Sports. Gratis kijken kan bij de Britse BBC, waar zondag om 23.45 uur de live-uitzending begint. Daar komt ook nog eens de arrogantie van de Patriots bij, ook wel vergeleken met het Real Madrid van het voetbal. De Patriot Way gaat maar om één ding: winnen. Dat is ook het enige wat telt voor Belichick, die niet bepaald bekend staat om zijn vriendelijkheid en jovialiteit richting de media. Wat ook niet in het voordeel van de titelfavoriet meespeelt is dat de ploeg een grote rol heeft gespeeld in twee schandalen. Allereerst was er spygate. In 2007 werden de Patriots beschuldigd van het illegaal bespioneren van de New York Jets, acht jaar later gooide Brady met ballen die bewust minder lucht hadden gekregen. Het leverde de quarterback een voordeel op en ‘deflategate’ overheerste in de media. De club, Belichick en Brady kregen geldboetes en schorsingen (Brady stond vier wedstrijden aan de kant) voor hun aandeel. Het kwam de populariteit niet ten goede en achtervolgt ze nog steeds.

Amsterdam Admirals

De andere finalist, de LA Rams, worden vanaf de zijlijn geleid door Sean McVay. Met zijn 33 jaar is de jongste coach ooit in de geschiedenis van de Super Bowl. Saillant detail: mocht Belichick de eindstrijd winnen, dan is hij de oudste coach die ooit de Super Bowl heeft gewonnen. De Rams worden in het veld aangevoerd door quarterback Jared Goff, die zijn debuut in de Super Bowl maakt. Goff is zeventien jaar jonger dan Brady. Voor de Rams wordt het de vierde finale. Eenmaal wist de ploeg de zogeheten Vince Lombardi Trophy te winnen, dat was in 2000. Onder aanvoering van quarterback Kurt Warner, voormalig spelverdeler van de Amsterdam Admirals, werd gewonnen van de Tennessee Titans.

Thriller

De Rams speelden destijds hun thuiswedstrijden in St. Louis, maar het team verhuisde in 2016 weer naar Los Angeles. In 2001 lukte het de Rams voor het laatst om de finale van de NFL-competitie te halen. Tegenstander was toen de New England Patriots, dat in de allerlaatste seconde door een fieldgoal (bal geschopt door de kicker) won. In de laatste halte op weg naar de Super Bowl rekenden de Patriots in de halve finales in Kansas City pas in de verlenging af met de Chiefs (31-37), terwijl ook de voorlaatste wedstrijd van de Rams een ware thriller was. De ploeg uit LA won in New Orleans met 26-23, eveneens in de extra tijd.

Volledig scherm Jared Goff (links) van Los Angeles Rams en Tom Brady in 2016. © AFP

Halftime show

De strijd om het kampioenschap van de NFL is big business. Vorig jaar keken 103,4 miloen mensen naar de Super Bowl op televisie en was het – opnieuw – het best bekeken tv-programma in de Verenigde Staten. Wereldwijd zitten miljoenen mensen aan de buis gekluisterd. Voor de wedstrijd, maar zeker ook de ‘halftime show’. De band Maroon 5 verzorgt dit jaar het 15 minuten durende optreden tijdens de rust van de wedstrijd.



Ook een feitje dat het altijd goed doet: voor dertig seconden reclame op tv vraagt omroep CBS maar liefst een bedrag van 5 miljoen dollar. Bovendien maken bedrijven er onderling ook een strijd van hun boodschap op zo creatief mogelijke wijze te presenteren. En ook dat kost natuurlijk flink wat geld.

Volledig scherm © EPA