Alonso met McLaren weer in Indy 500

18,9 miljoen dollar voor ijshockey­ers NHL in schikking over hoofdlet­sel

10:28 Een schikking in een slepende rechtszaak over hoofdletsel in het Noord-Amerikaanse professionele ijshockey is in de maak. Meer dan 100 ijshockeyers procederen al jaren tegen de profcompetitie NHL, die in hun ogen de gezondheidsgevaren in hun sport niet serieus neemt.