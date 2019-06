‘Als je gaat nadenken, wordt alles moeilijk’

Door Pim Bijl



Haar kleine oogjes verraden een lange vlucht vanuit de Verenigde Staten. Na het eten van een tosti - zonder ham! - stapt ze op Schiphol de trein in naar Hengelo. Het duurt even voordat Sifan Hassan op de praatstoel zit. ,,Ik heb twee maanden geen Nederlands gesproken. Sorry, ik denk nog een beetje in het English.”



Verwarrend allemaal. Alweer. In haar woonplaats in Portland wordt ze weleens vreemd aangekeken als ze in een supermarkt vraagt waar de komkommers of broodjes liggen, en na wedstrijden hangt ze vol adrenaline geregeld een heel verhaal op in het Nederlands tegenover haar Amerikaanse coach Alberto Salazar. Nu, zojuist geland in Nederland, vechten de Engelse woorden juist om voorrang. En wanneer ze boos is schieten Ethiopische woorden uit haar mond. In het Afaan Oromo, want het Amhaars, de officiële taal in haar geboorteland, is ze dan weer niet machtig.