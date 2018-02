'Alsof Oranje na 21 dagen voetbal met 112-111 van Brazilië wint'

Ruim zesduizend zeemijl varen, 21 dagen lang. Van de winter in Hongkong, over de evenaar, naar de zomer in Auckland. En dan winnen met 2 minuten en 14 seconden voorsprong op de nummer twee. Schipper Simeon Tienpont (36) van AkzoNobel is euforisch na de zesde etappe van de Volvo Ocean Race.

Door Martijn van Beeten

Een uur na de race is Tienpont nog vol van de bloedstollende ontknoping. Een groot deel van de etappe lag zijn Nederlandse boot aan kop, maar steevast met een zeil van een concurrent in het blikveld. Op de laatste dag werd zijn schip nog even voorbij gestoken, maar met een eindsprint werd in het Nieuw-Zeelandse Auckland toch de winst gepakt.

,,Vergelijk het met het Nederlands elftal dat tegen Brazilië voetbalt, maar dan 21 dagen lang. Alleen rust om te eten en te slapen. En uiteindelijk win je in de laatste minuut met 112-111. Zo spannend was dit. De kleinste details waren beslissend. Ja, dan loopt de spanning aan boord hoog op. Maar de humor was nooit ver weg. We zaten met allemaal alfamannetjes aan boor die vol voor de winst gingen. Pas in de allerlaatste meters konden we de overwinningen vieren. Dit maakt me ongelooflijk gelukkig.’’

Van grote waarde

Voor Tienpont is de etappezege van grote waarde. Kort voor de start van de Volvo Ocean Race in Alicante werd hij van boord gezet na een contractueel conflict. Na een korte juridische strijd kreeg hij het roer vlak voor de eerste etappe naar Lissabon toch weer in handen. Al raakte Tienpont een deel van zijn crew kwijt. Nog meer tegenspoed in de derde etappe, die compleet mislukte door mastschade, opgelopen in de Zuidelijke Oceaan in de buurt van Antartica.

,,Nu is eindelijk gelukt, waar ik jaren voor heb gevochten,’’ zegt Tienpont, ,,Ik me bewezen in mijn nieuwe rol, als leider van het team. Het was geweldig om dit te mogen managen. Ik heb altijd gezegd dat we voor de winst zouden kunnen varen, dat is nu gelukt onder moeilijke omstandigheden.’’

Alle weersomstandigheden

Van de winter in Hongkong, tot de zomer in Auckland. ,,We hebben alle weersomstandigheden gehad. We pakten de leiding, maar in heel rustig weer kon de concurrentie ons moeiteloos volgen. Normaal worden de rijken rijker, nu hadden we dat voordeel niet. Gelukkig hebben we het nog naar ons toe kunnen trekken.’’

Tienpont droomt van meer, van de eindzege komende zomer in finishplaats Den Haag. ,,Waarom niet, vanaf nu gaan we elke etappe voor de winst. Zestig procent van de punten moet nog worden verdeeld.’’