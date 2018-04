Ambassadrice Sally Pearson mist Commonwealth Games

Volvo Ocean Race AkzoNobel anderhalve dag later als derde in Brazilië

7:25 De Nederlandse boot AkzoNobel is aangemeerd in de Braziliaanse havenstad Itajai. Ruim anderhalve dag na het winnende Brunel bereikte schipper Simeon Tienpont met zijn zeiljacht als derde de finish in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race. AkzoNobel, eerder winnaar van de zesde etappe, verdient daarmee tien punten voor het klassement.