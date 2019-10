Amerikaans antidopingbureau: Sifan Hassan niet betrokken bij dopingzaak coach Salazar

Tygart zegt dat uit verklaringen van tien atleten die in de periode 2010-2014 aan het zogenoemde Nike Oregon Project (NOP) waren verbonden, is gebleken dat er geknoeid is met hun medische gegevens.



Salazar werd door het Amerikaanse antidopingagentschap voor vier jaar geschorst. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada stelde in 2016 al een onderzoek in.



Sifan Hassan traint sinds 2016 bij Salazar in het Amerikaanse Portland. ,,Ik ben een schone atlete. Ik heb nooit iets fout genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien", zei ze in reactie op de schorsing van haar coach.