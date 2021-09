Amerikaans golfteam telt zes debutanten in Ryder Cup

Het zijn Collin Morikawa (winnaar Brits Open), Xander Schauffele (olympisch kampioen), Patrick Cantlay (Speler van het jaar op de Amerikaanse PGA Tour), Daniel Berger, Harris English en Scottie Scheffler.

Het Amerikaanse team is ondanks het relatieve gebrek aan ervaring torenhoog favoriet. Acht van de twaalf golfers staan in de top 10 van de wereldranglijst, onder wie ook Dustin Johnson (plek 2), Justin Thomas (6) en Bryson DeChambeau (7). ‘Rookie’ Scheffler is op de 21ste plaats de laagst geplaatste speler.

Captain Padraig Harrington van Europa moet het hebben van ervaren teamspelers. Hij koos bijvoorbeeld voor de Spanjaard Sergio Garcia, die zich opmaakt voor zijn tiende Ryder Cup. Garcia is recordhouder met de meest behaalde punten in het toernooi (25,5). Verder kan Team Europa leunen op de Spanjaard Jon Rahm, die momenteel de wereldranglijst aanvoert, en erkende topgolfers als de Noord-Ier Rory McIlroy, de Engelsen Paul Casey, Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Ian Poulter en Lee Westwood. Viktor Hovland is debutant en de eerste Noor in de Ryder Cup, Bernd Wiesberger is ook nieuwkomer en de eerste Oostenrijker.

Volledig scherm De Ryder Cup. © AFP

De 43e Ryder Cup begint vrijdag en eindigt zondag. Plaats van handeling is dit jaar de golfbaan van Whistling Straits in het Amerikaanse Kohler. De baan in de staat Wisconsin ligt aan Lake Michigan, waar de wind vrij spel heeft. Europa is de titelverdediger. Het team won de laatste editie, vanwege corona alweer drie jaar geleden, met grote overmacht op Le Golf National in Parijs.

Op papier zijn de Amerikanen favoriet op eigen bodem, maar van een echte teamspirit lijkt nog geen sprake. Met name DeChambeau en Brooks Koepka onderhouden een verre van vriendelijke relatie. Captain Stricker voelde zich al genoodzaakt te zeggen dat de beide majorwinnaars hebben beloofd hun vete niet mee te nemen naar de golfbaan en dat ze er alles voor over hebben de Ryder Cup in Amerikaanse handen te krijgen.