Amerikaanse atleten verwachten totale boycot uit Rusland

Vooral in de wereld van bobslee en skeleton denken Amerikaanse sporters dat Rusland compleet zal wegblijven uit Zuid-Korea. ,,Als Poetin straks boos roept: jullie doen allemaal niet mee, dan is er niemand in Pyeonchang. En eerlijk: ik verwacht dat dat gaat gebeuren'', zo zei rodelveteraan Chris Mazdzer tegen persbureau AP.



Rodelatlete Erin Hamlin, winnares van het brons in Sotsji: ,,Rusland is zo'n trotse natie. Het zal me echt niets verbazen als ze állemaal thuisblijven.''