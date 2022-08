Amerikaanse basketbalster Brittney Griner krijgt 9 jaar cel in Rusland voor smokkel cannabisolie

Met videoEen rechtbank in Moskou heeft de Amerikaanse topbasketbalster Brittney Griner tot negen jaar celstraf veroordeeld voor het opzettelijk bezitten en smokkelen van in Rusland verboden drugs. De 31-jarige atlete kreeg ook een boete van 1 miljoen roebel, zo'n 16.000 euro. Griners advocaten hebben al laten weten tegen de uitspraak in beroep te gaan.

De Russische aanklager had 9,5 jaar celstraf geëist tegen Griner. Ze werd in februari opgepakt op het vliegveld van Moskou, omdat ze cannabisolie had in vullingen voor een e-sigaret. Haar advocaat had om vrijspraak gevraagd. Griner zei donderdag zelf dat ze fout zat, maar zei er nadrukkelijk bij dat ze haar fout niet opzettelijk had gemaakt. Daar denkt de Russische rechtbank dus anders over.



De basketbalster was naar Moskou gevlogen omdat ze tussen de Amerikaanse basketbalseizoenen door zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg. Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury.

Volledig scherm Brittney Griner verlaat geboeid de rechtbank in Khimki, iets buiten Moskou, waar ze vandaag haar straf te horen kreeg. © AP

De aanklager zei tijdens de zitting dat Griner de cannabisolie bewust had meegenomen. De Amerikaanse gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen, maar in Rusland is het verboden. Griner ontkent dat ze bewust de wet heeft overtreden. ,,Het was een fout van mij, maar ik heb deze misdaad niet gepland. Ik heb nooit iemand kwaad willen doen of de wet willen overtreden. Ik hoop niet dat jullie mijn leven hier beëindigen met een veroordeling.”

De Amerikaanse president Joe Biden noemde de lange celstraf voor Griner in een verklaring “onaanvaardbaar” en riep Rusland op haar onmiddellijk vrij te laten, “zodat ze bij haar vrouw, geliefden, vrienden en teamgenoten kan zijn”.

Ook gaf Biden aan alles in het werk te stellen om zowel Griner als Paul Whelan “zo snel mogelijk veilig thuis te brengen.” Whelan is een Amerikaanse ex-marinier die in Rusland veroordeeld is om spionage

Nu Griner tot een celstraf is veroordeeld, bestaat de kans dat ze onderdeel wordt van een gevangenenruil tussen de Verenigde Staten en Rusland. Griner en Whelan zouden dan kunnen worden geruild voor wapenhandelaar Viktor Bout, die vastzit in de VS. De basketbalster hoopt dat alle politiek rond de zaak “ver buiten de rechtbank” blijft. ,,Iedereen heeft het over politiek, maar ik hoop dat dat geen rol speelt in deze zaak.”

Volledig scherm Brittney Griner. © AP

