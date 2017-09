Amerikanen aan de leiding in Presidents Cup

Zonderland voelt zich 'behoorlijk goed' in aanloop naar WK

8:25 Epke Zonderland is komende week in Montreal één van de grote namen bij de WK turnen. Twaalf jaar na zijn WK-debuut in Melbourne is de 31-jarige Fries een gelouterd turner die wereldwijd respect geniet. Vooral vanwege zijn drievoudige combinatie waarmee hij in Londen 2012 olympisch goud aan de rekstok veroverde. De afgelopen jaren kwakkelde Zonderland, maar nu is hij klaar voor een derde wereldtitel.