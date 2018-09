Amerikanen op voorsprong in Ryder Cup, Woods pakt nog geen punten

Opnieuw was Tiger Woods niet in staat als onderdeel van een duo een punt te pakken. Samen met Patrick Reed verloor de Amerikaanse superster van de Italiaan Francesco Molinari en de Engelsman Tommy Fleetwood. Bij fourballs spelen duo's ieder met een eigen bal en telt steeds het beste resultaat van de twee.



Woods is in de Ryder Cup vooral een solist. Van de zeventien nederlagen die hij bij zeven deelnames leed, waren er zestien in het fourballs of foursomes, de tweede duo-variant waarin paren met één bal spelen en om de beurt slaan.



Op golfbaan Le National pakten wereldranglijstaanvoerder Dustin Johnson en Rickie Fowler het eerste punt tegen de Noord-Ier Rory McIlroy en de Deen Thorbjørn Olesen. Het koppel Tony Finau/Brooks Koepka versloeg de Engels/Spaanse combinatie Justin Rose en Jon Rahm, terwijl Jordan Spieth en Justin Thomas te sterk waren voor de Engelsen Paul Casey en Tyrrell Hatton.



Vrijdag volgen nog vier foursomes-partijen.