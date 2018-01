André Villas-Boas crasht in Dakar

Debutant Telnekes uitgeschakeld op Lakeside

9 januari De debuterende Derk Telnekes uit Deventer is er niet in geslaagd de tweede ronde van het BDO WK darts te bereiken. Nadat hij zaterdag in de voorronde nog met 3-0 te sterk was voor Chris Landman, zegevierde dinsdagmiddag de Belgische Geert de Vos met 3-1 in sets.