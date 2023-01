Anish Giri (28) maakt zijn sport populair bij jong publiek: ‘Schaken speelt heel erg hard to get’

Skeleton­ster Kimberley Bos boekt wereldbe­ker­ze­ge in Winterberg: ‘Gelukkig had ik hier veel ervaring’

Skeletonster Kimberley Bos heeft haar eerste wereldbekerzege van het seizoen behaald. De Nederlandse, die vorig jaar februari brons won bij de Olympische Spelen in Beijing, was vrijdag de snelste in Winterberg.

6 januari