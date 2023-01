Anish Giri verslaat wereldkampioen schaken Magnus Carlsen: ‘Absoluut mijn grootste zege ooit’

Het was pas de tweede keer in zijn schaakcarrière dat Nederlands beste schaker won van ‘s wereld beste schaker in een klassieke partij. ,,Dit is absoluut mijn grootste zege ooit”, zei Giri. ,,Die eerste keer dat ik van hem won was 12 jaar geleden. Ik was 16, een jochie nog, en ik had het geluk dat hij blunderde. Die zege had destijds veel impact, maar deze zege is mooier. Ik heb in een eerlijk gevecht gewonnen door goed spel. Achteraf durf ik wel te zeggen dat ik briljante keuzes heb gemaakt in het begin van de partij.”