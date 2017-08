Annan moet het succes even laten bezinken

Oud-hoc­keyin­ter­na­ti­o­nal Paumen opgenomen in Hall of Fame

21:16 Oud-international Maartje Paumen is opgenomen in de 'Hall of Fame' van de Europese hockeyfederatie (EHF). Naomi van As en Ellen Hoog, die na Rio 2016 (olympisch zilver) eveneens afscheid namen van Oranje, behoorden tot de tien genomineerden.