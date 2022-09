Anne Buijs voert op WK volleybal piepjong Nederlands team aan: ‘Ik moest leren om niet te streng te zijn’

Waterpolo­sters verplette­ren ook Frankrijk en bereiken halve finales EK in Split

De Nederlandse waterpolosters hebben met groot machtsvertoon de halve finales bereikt van het EK in Kroatië. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis verpletterde in de kwartfinales in Split ook Frankrijk: 22-3 (3-0 5-2 7-0 7-1). Oranje gaat woensdag met Spanje, dat Hongarije met 15-11 versloeg, strijden om een plek in de EK-finale.

5 september