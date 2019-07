Anne van Dam bij beste 15 in Oneida

Beitske Visser heeft na plek 2 op Norisring nog alle kans op titel W-Series

7 juli Met een derde podiumplaats in vier races heeft Beitske Visser nog steeds kansen om de W-Series te winnen. Zaterdag werd de in Dronten opgegroeide Visser (24) tweede Op de Duitse Norisring achter de Spaanse Marta Garcia. Maar belangrijker was dat ze koploper in het kampioenschap Jamie Chadwick voorbleef.