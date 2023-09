Anne van Dam in eigen land topfavoriet voor het oog van familie en vrienden: ‘Dit is het mooiste wat er is’

Hockey­sters walsen over Engeland heen en staan opnieuw in EK-finale

Het is vandaag zeven jaar en vijf dagen geleden dat de hockeysters van het Nederlands elftal een grote wedstrijd verloren. Zaterdag krijgt de ploeg de kans in de finale tegen België die reeks te verlengen door voor de vierde keer op rij Europees kampioen te worden. In de halve eindstrijd bleef Engeland een half uur overeind, daarna was het snel voorbij: 7-0.