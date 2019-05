Anne van Dam sluit goed af in Californië

video MLB: Jansen krijgt histori­sche walk-off grand slam om de oren, ook Bogaerts deelt tik uit

10:00 Hunter Renfroe was zondag de grote held van de San Diego Padres in het duel met de grote rivaal LA Dodgers. Met drie man op de honken en twee man uit sloeg de pinchhitter in de negende inning een historische homerun waarmee hij een 4-5 achterstand omboog in een 8-5 overwinning.