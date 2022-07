Anne van Dam wil golftalenten inspireren, maar krijgt daarvoor niet de kans op Ladies Open

Door Ralph Blijlevens



Op de Rosendaelsche Golfclub bij Arnhem gaat vandaag het Big Green Egg Open van start. De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie pronkt als organisatie met namen van internationale speelsters, maar net als bij de eerste editie vorig jaar moet het toernooi van de Ladies European Tour het opnieuw zonder de aanwezigheid doen van de beste golfster van eigen land: Anne van Dam. En dat is pijnlijk, voor beide partijen.



De NGF is er veel aan gelegen de sport meer onder de aandacht te krijgen bij jonge vrouwen. Volgens federatie-cijfers daalt het aantal speelsters op de golfbaan, van de nieuwkomers in 2021 was minder dan eenderde vrouw. Het internationale toernooi in eigen land kan de golfpopulatie onder vrouwen juist een extra boost geven. Wie anders dan Anne van Dam is hét voorbeeld en boegbeeld om meer jong vrouwelijk talent naar de baan te trekken?