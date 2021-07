Antetokounmpo op dreef bij Bucks, maar Suns winnen ook tweede duel in NBA-finale

,,Voor ons gevoel staat het nog steeds 0-0", zegt Devin Booker, die 31 punten bij elkaar gooide voor de Suns. ,,We zien iedere wedstrijd als een beslissende ‘Game 7', dat is onze mentaliteit. Het zal daar in Milwaukee rumoerig worden, maar we zijn er klaar voor.” Na twee wedstrijden in Phoenix (Arizona) worden de komende twee wedstrijden gespeeld in het stadion van de Bucks.