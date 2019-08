Anton Geesink Award voor oud-judoka Yamashita

Grol en Meyer verliezen in kwartfina­le WK judo

9:16 Henk Grol en Roy Meyer zijn er bij de WK judo niet in geslaagd de halve finales te bereiken bij de zwaargewichten (+100 kg). De titelverdediger Goeram Toesjisjvili was te sterk voor de 34-jarige Nederlander die in de Japanse hoofdstad aan zijn negende WK bezig is. De Georgiër won op ippon.