April: triomftocht Terpstra en PSV landskampioen

Terpstra

De Nederlandse sportmaand begint fantastisch. Nadat Anna van der Breggen de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen, levert Niki Terpstra later die dag dezelfde prestatie. Na 32 jaar wint er eindelijk weer een Nederlander Vlaanderens Mooiste. En hoe!

,,Het was de liefde voor de koers’’, hijgt de Noord-Hollander na zijn heroïsche zege uit. De liefde voor het wielrennen is die zondag op elke Vlaamse kilometer te bekennen. Terptra trekt keer op keer ten aanval, maar het beslissende gat slaat hij niet.

Totdat Vincenzo Nibali demarreert uit de groep der favorieten. Hij kijkt verschrikt achterom als hij na een flitsende demarrage Terpstra nog in zijn wiel hangt. Na een tempoversnelling van de Noord-Hollander wordt de Siciliaan zelfs gelost. Terpstra rijdt solo naar de drie koplopers om hen vervolgens te lossen op de Oude Kwaremont. Een heuvel met een naam die is doordringt met de geur van hop en gist, iets dat Terpstra wel zal lusten bij winst in de Ronde van Vlaanderen.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Meter voor meter komt zijn jongensdroom dichterbij. Alleen Mads Pedersen achtervolgt hem op luttele seconden. Als de 266ste van de 267 kilometers is in gegaan, weet Terpstra het zeker. Hij gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. ,,Ik keek over mijn schouder en dacht ik: ik heb de Ronde van Vlaanderen gewonnen en ik had Parijs-Roubaix al gewonnen. Toen ik een kleine jongen was, vond ik dat de allermooiste koersen. Nu heb ik ze gewoon gewonnen.’’

In Parijs-Roubaix hoopt Terpstra na zijn overwinning in 2014 weer te winnen. Dat lukt echter niet. Hij eindigt als vierde. Peter Sagan staat na afloop met de kassei in lucht. Sylvian Dillier wordt twee. De voorjaarsklassieker wordt overschaduwd door de dood van Michael Goolaerts. De Belg overlijdt die dag op 23-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Landskampioen

In april vallen de beslissingen op de Nederlandse voetbalvelden. PSV wordt landskampioen na een 3-0 thuisoverwinning op Ajax. De Eindhovenaren waren hel gehele seizoen ongenaakbaar en pakken dik verdiend hun 24ste landstitel. Ook in Rotterdam valt er wat te vieren. Feyenoord wint de KNVB Beker na een 3-0 zege op AZ.

Op het EK judo valt er ook wat te vieren. Kim Polling wint goud in de gewichtsklasse tot 70 kilogram.

Overleden

Naast het overlijden van Goolaerts, ontvallen ons nog andere sporthelden in april. Zo overlijden waterpoloër Evert Kroon (1946-2018) en judoka Henk Numan (1955-2018). In Rotterdam worden er tranen gelaten om het overlijden van Henk Schouten (1932-2018). De middenvelder kwam in het verleden uit voor Excelsior en Feyenoord. In Engeland wordt er getreurd om Ray Wilkins (1956-2018). De oud-speler van onder meer Chelsea, Manchester United en AC Milan wordt getroffen door een hartaanval.